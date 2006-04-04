Литвин радить регіоналам розібратися між собою

Фракція Партії регіонів “Регіони України” вимагає сьогодні закрити останню сесію Верховної Ради четвертого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні ВР народний депутат, член фракції “Регіони України” Микола КОМАР.

За його словами, фракція підготувала два проекти постанови, які пропонують сьогодні закрити сесію ВР.

Перший проект постанови передбачає, що парламентські слухання, заплановані на 26 квітня і присвячені 20-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, будуть проводитись в режимі громадських слухань, і тоді, за словами М.КОМАРА, продовжувати сесію не потрібно.

Друга постанова стосується безпосередньо закриття сесії сьогодні. Він підкреслив, що це вимога двох фракцій – “Регіонів України” і СДПУ(о).

Голова ВР Володимир ЛИТВИН порадив членам фракції “Регіони України” розібратись між собою. Оскільки саме на вимогу її представників у сьогоднішній порядок денний було включено багато законопроектів.

Щодо проектів постанов про закриття сесії, В.ЛИТВИН зауважив, що спочатку необхідно, аби їх розглянув Регламентний комітет ВР. «У вас з коліс може з’являтися багато проектів, щоб задовольнити ваші політичні амбіції», - наголосив спікер.

Після цього він оголосив, що ранкове засідання парламенту закрите.

Засідання буде продовжено о 16.00.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 квітня, перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК заявив, що остання сесія Верховної Ради України четвертого скликання не буде закриватись принаймні до 26 квітня. За його словами, Погоджувальна рада лідерів груп і фракцій прийняла рішення не закривати сесію завтра, 4 квітня, оскільки на 26 квітня заплановано парламентські слухання щодо Чорнобильської катастрофи і в разі закриття сесії вони були б нелегітимними.

Крім того, А.МАРТИНЮК не виключив, що у разі прийняття рішення про перерахунок голосів виборців чинній Верховній Раді України доведеться працювати ще не один місяць, а, можливо, й рік.