У Харкові захист екс-нардепа від КПУ Александровської подав апеляцію на її арешт

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один із адвокатів Александровської Олександр Шадрін.

За його словами, апеляція була подана вчора, 5 липня.

На думку захисту, екс-нардепу була висунута необґрунтована підозра.

Розгляд скарги призначений на 10:00 п'ятниці, 8 липня.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня Київський районний суд Харкова обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на 2 місяці.

Колишнього народного депутата Верховної Ради України ІІІ-VI скликань від КПУ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч.2 ст. 110 та ч.3 ст. 369 КК України).

За попередніми даними, Александровська та її син Олександр намагалися вплинути шляхом підкупу на керівництво та депутатів місцевих рад. Місцеві обранці мали за хабар у 9 тис. дол. прийняти на сесіях звернення до Верховної Ради України та президента України про прийняття змін до Конституції з питань федералізації.