На Благовіщення у Києві йтиме сніг

5 квітня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. У західних, північних (окрім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях місцями невеликі, на Прикарпатті помірні дощі, окремі грози. На решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півночі Лівобережжя та в Карпатах 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, у південній частині місцями 17-20°. На Закарпатті: невеликий дощ, місцями гроза. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, в горах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6-7 квітня буде хмарно з проясненнями. 6 квітня часом дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні опади, в Криму, південних та східних областях без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу; вдень 9-14° тепла, у південній частині 15-20°, у західних областях 5-10° тепла.

7 квітня пройде дощ, у північних областях місцями з мокрим снігом, в західній частині припинення опадів. Температура вночі 2-7° тепла, в північних областях від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях до 5° морозу; вдень в західних, північних та центральних областях 5-10° тепла, на решті території 12-17°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

На Закарпатті: 6 квітня дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла. 7 квітня без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 8-13° тепла (в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла).

8-9 квітня переважно без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 8 квітня 7-12°, на Закарпатті 11-16°, 9 квітня в Україні підвищення денної температури на 2-4°.

У м.Києві та області 5 квітня буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, окремі грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°, по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

6-7 квітня буде хмарно з проясненнями. 6 квітня вночі невеликий, вдень помірний дощ, окремі грози; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

7 квітня вночі пройде дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів; вітер північно-західний, 5-10 м/с; зниження температури вночі до 4° тепла-1° морозу, вдень до 5-10° тепла.

8-9 квітня без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 8 квітня 7-12° тепла, 9 квітня 10-15°.