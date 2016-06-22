Доповідач Європарламенту не бачить підстав гальмувати скасування віз для українців

14:49, 22 червня 2016
Політика
616 0

Підстав для зволікання з лібералізацією візового режиму з Україною немає.

REUTERS

Про це болгарський євродепутат Марія Габріел, яка готує звіт щодо візової лібералізації для України, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Із моменту, коли всі критерії виконані, немає підстав для затримки цього процесу. Комісія ЄС дала свою пропозицію для Грузії 26 квітня, для України – на місяць пізніше, 25 травня. Я збираю всю інформацію по обох досьє", – пояснила Габріел.

За словами європарламентаря, її робота зараз зосереджена на зборі інформації щодо виконання Україною всіх критеріїв для отримання безвізового режиму та підготовці звіту, який повинен отримати "міцну більшість" в Комісії Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ.

"Загалом для цього потрібен місяць-півтора. Далі – ухвалення, залежно від плану парламентської комісії, як лиш з’явиться можливість. Повторюю, що немає сенсу гальмувати цей процес, коли всі критерії виконані", – зазначила європарламентарій.

Водночас Гарбіел наголосила, що уряд України доклав "надзвичайних зусиль" для виконання всіх умов Плану дій з лібералізації візового режиму, який Єврокомісія оцінила позитивно.

"Щодо українців, то ми їх вважаємо дуже серйозно налаштованими, – заявила вона. – Український уряд здійснив надзвичайні зусилля, у деяких критеріях він навіть зробив більше, ніж вимагалося. Це дуже обнадіює", - сказала вона.

Разом з тим Габріел не погодилась із твердженням, що розгляд так званого механізму призупинення безвізового режиму, над яким нині працюють в ЄС, може пригальмувати процес скасування віз для українців.

"Механізм призупинення» розглядається паралельно..., а ми працюємо індивідуально із кожною країною", – пояснила доповідач Європарламенту із візової лібералізації для України.

Читайте такожКлімкін: В ЄС працюють над механізмом "додаткової довіри" до безвізового режиму з Україною

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візовий режим для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

17 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сподівається на запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців вже до кінця цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter