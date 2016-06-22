Доповідач Європарламенту не бачить підстав гальмувати скасування віз для українців

Про це болгарський євродепутат Марія Габріел, яка готує звіт щодо візової лібералізації для України, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Із моменту, коли всі критерії виконані, немає підстав для затримки цього процесу. Комісія ЄС дала свою пропозицію для Грузії 26 квітня, для України – на місяць пізніше, 25 травня. Я збираю всю інформацію по обох досьє", – пояснила Габріел.

За словами європарламентаря, її робота зараз зосереджена на зборі інформації щодо виконання Україною всіх критеріїв для отримання безвізового режиму та підготовці звіту, який повинен отримати "міцну більшість" в Комісії Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ.

"Загалом для цього потрібен місяць-півтора. Далі – ухвалення, залежно від плану парламентської комісії, як лиш з’явиться можливість. Повторюю, що немає сенсу гальмувати цей процес, коли всі критерії виконані", – зазначила європарламентарій.

Водночас Гарбіел наголосила, що уряд України доклав "надзвичайних зусиль" для виконання всіх умов Плану дій з лібералізації візового режиму, який Єврокомісія оцінила позитивно.

"Щодо українців, то ми їх вважаємо дуже серйозно налаштованими, – заявила вона. – Український уряд здійснив надзвичайні зусилля, у деяких критеріях він навіть зробив більше, ніж вимагалося. Це дуже обнадіює", - сказала вона.

Разом з тим Габріел не погодилась із твердженням, що розгляд так званого механізму призупинення безвізового режиму, над яким нині працюють в ЄС, може пригальмувати процес скасування віз для українців.

"Механізм призупинення» розглядається паралельно..., а ми працюємо індивідуально із кожною країною", – пояснила доповідач Європарламенту із візової лібералізації для України.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візовий режим для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

17 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сподівається на запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців вже до кінця цього року.