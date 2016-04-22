Глави МЗС 12 країн Євросоюзу закликали надати безвізовий режим Україні "без зволікання"

Про це йдеться в спільній заяві міністрів після зустрічі в латвійській Юрмалі, пише Європейська правда.

Міністри підтвердили готовність продовжувати надавати підтримку реалізації договорів про асоціацію з Україною, Грузією і Молдовою, а також наголосили на необхідності розвитку співробітництва з іншими країнами Східного партнерства.

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"Міністри відзначили необхідність без зволікання надати безвізовий режим Грузії та Україні", - йдеться в заяві.

У нараді міністрів закордонних справ взяли участь глави зовнішньополітичних відомств 12 країн - Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців. Про це заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

"Я радий оголосити, що Єврокомісія прийняла законодавчу ініціативу внести Україну до списку країн з безвізовим режимом у візове законодавство. Іншими словами, ми виконуємо наші зобов'язання запропонувати безвізові поїздки в ЄС українським громадянам з біометричними паспортами", - заявив Аврамопулос.