Україна очікує започаткування нових проектів співробітництва з НАТО у Варшаві – Порошенко
15:20, 07 липня 2016Політика
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Україна очікує запровадження нових амбітних проектів співпраці з країнами-членами НАТО на саміті у Варшаві та продовження роботи трастових фондів для допомоги Україні.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Джоном Керрі в Києві.
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«Велику допомогу в реформуванні нам дають країни НАТО через відповідні трастові фонди. Ми очікуємо прийняття рішення про продовження цієї співпраці й отримання нових амбітних проектів нашої співпраці з країнами-членами НАТО», - заявив Порошенко, відповідаючи на запитання щодо очікувань від саміту НАТО у Варшаві 8-9 липня.
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