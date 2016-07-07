Україна очікує започаткування нових проектів співробітництва з НАТО у Варшаві – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Джоном Керрі в Києві.

Читайте такожПорошенко на саміті у Варшаві зустрінеться з лідерами ключових країн Євросоюзу і США

«Велику допомогу в реформуванні нам дають країни НАТО через відповідні трастові фонди. Ми очікуємо прийняття рішення про продовження цієї співпраці й отримання нових амбітних проектів нашої співпраці з країнами-членами НАТО», - заявив Порошенко, відповідаючи на запитання щодо очікувань від саміту НАТО у Варшаві 8-9 липня.