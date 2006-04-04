У Черновецького є 8 машин з Пентагону

Переможець виборів мера Києва Леонід Черновецький впевнений у тому, що після його остаточної перемоги всі релігійні конфесії в Україні висловлять йому свою підтримку.

"З моменту, коли кияни висловили мені довіру, всі церкви офіційно визнані в Україні, особливо православна та католицька, будуть наближені до мене дуже серйозно. Я потребую, щоб вони здійснювали вплив на громадськість", - сказав Черновецький журналістам у вівторок.

На закиди щодо його членства у релігійній секті Посольство Боже, він сказав:

"Я похрещений у 1953 році. Я не вихрест і нікуди звідти не дівся. Я – православний".

На питання, чи може бути його радником пастор Посольства Божого Сандей Адаладжа, він запитав журналістів "Звідки ви?" і ухилився від відповіді.

Водночас на запитання, чи готовий він взяти до своєї команди Віталія Кличка, Черновецький відповів: "У моїй команді може з’явитися будь-яка людина, яка говорить і робить те, що їй кажуть".

На питання, що буде з легкоатлетичним манежем, який призначений для тренувань українських спортсменів і на території якого проходять служби Посольства Божого, Черновецький відповів, посміхнувшись:

"Віддам його вам, щоб ви від мене відчепились".

При цьому він наполягає на тому, що буде перевіряти своїх майбутніх співробітників на детекторі брехні.

"Цей детектор має 96% ймовірності (підтвердження правди) з кожного питання. Ці детектори – це суперсучасні машини, вони є дуже дорогими і застосовуються військовими відомствами Пентагону. Я отримав на них офіційний дозвіл від Держдепартаменту США", - сказав Черновецький.

"Вони не продаються ні в Китай, ні в Ліберію, ні в Лівію, ні в інші країні, де вони можуть бути використані для переслідування вільнодумців. Вони продаються лише в країни, демократія яких не піддається сумніву. У нас є вже 8 штук", - додав він.

Українська правда