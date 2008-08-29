У Єханурова були плани на 61-й арсенал, але «на жаль, він самоліквідувався»

Однією із основних причин надзвичайної події, що сталася на 61-у арсеналі у Харківській області, є підпал і пожежа на сміттєзвалищі поблизу цього об’єкта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, коментуючи позицію першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА про те, що він «не вірить у спеку, що спричинила пожежу».

У зв’язку з чим Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що журналісти, які були присутні на прес-конференції О.ТУРЧИНОВА, не в повному обсязі передали його думку.

Міністр оборони повідомив, що поряд із арсеналом розташоване несанкціоноване сміттєзвалище, яке хтось підпалив. А далі через сильний вітер вогонь перекинувся на фруктовий сад, що поблизу арсеналу, а потім на технічну територію об’єкта.

Разом з тим Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що на арсеналі заходи безпеки дотримувалися відповідно до встановлених наказів і інструкцій.

Коментуючи проблему безпеки військових арсеналів, міністр оборони вкотре наголосив, що на сьогодні Збройних Силам України необхідно лише 40% від тих боєприпасів, які є в наявності.

Міністр оборони також зазначив, що вирішення цієї проблеми потребує значних коштів. Він також поінформував, що 61-й арсенал було заплановано ліквідувати до кінця 2011 року. «На жаль, зараз він самоліквідувався», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, 27 серпня вдень на відкритій ділянці технічної території військової частини А0829 Міністерства оборони, де знаходиться 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням вогню у напрямку сховищ боєприпасів. О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів.

Проведено евакуацію із п’ятикілометрової зони навколо армійських складів.

*** 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.