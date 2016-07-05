Онищенко: Я в Австрії, готуюся до Олімпіади

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я прийняв рішення не дозволити себе показово заарештувати в залі ВР, зараз готуюся до Олімпіади, на тренуваннях в Австрії", - написав він.

Онищенко зазначив, що таке рішення він прийняв тому, що "бачить явну загрозу своєму життю".

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"Це своєрідна спецоперація - бездоказова. Все було узгоджено заздалегідь і докази не потрібні. Хід операції показує, що мені не дали б права захищатися належним чином. І головне, що багато людей від влади дуже не зацікавлені, щоб я почав говорити, у зв'язку з цим бачу явну загрозу моєму життю", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вже підписав відповідну постанову ВР.