Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час зіткнення потягів в Італії

01:56, 13 липня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час зіткнення потягів в Італії.

REUTERS

Про це він написав у Twitter.

"Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій трагедіï у провінції Барі на півдні Італії", - зазначив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, вчора внаслідок зіткнення потягів в Італії загинуло 25 осіб, десятки отримали травми. Інцидент стався біля міста Барі на Адріатичному узбережжі Італії.

За попередньою інформацією МЗС, українців немає серед постраждалих під час зіткнення потягів в Італії.

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