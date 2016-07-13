Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час зіткнення потягів в Італії
01:56, 13 липня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час зіткнення потягів в Італії.
REUTERS
Про це він написав у Twitter.
"Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій трагедіï у провінції Барі на півдні Італії", - зазначив глава держави.
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Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій трагедіï у провінції Барі на півдні Італії— Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2016
Як повідомляв УНІАН, вчора внаслідок зіткнення потягів в Італії загинуло 25 осіб, десятки отримали травми. Інцидент стався біля міста Барі на Адріатичному узбережжі Італії.
За попередньою інформацією МЗС, українців немає серед постраждалих під час зіткнення потягів в Італії.
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