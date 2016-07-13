Порошенко підписав закон про судоустрій і статус суддів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. Зазначається, що "завданням закону є імплементація оновлених конституційних засад здійснення правосуддя для забезпечення незалежності та деполітизації судової влади, посилення її відповідальності перед суспільством, запровадження нових засад формування суддівського корпусу, посилення ролі громадськості щодо контролю за доброчесністю та етичністю представників суддівського корпусу та оптимізація системи судоустрою".

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У повідомленні прес-служби підкреслюється, що цей закон вдосконалює процедуру кваліфікаційного оцінювання всіх суддів, розпочату відповідно до Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд». Зокрема, оцінювання проводитиметься за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики та доброчесності. Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної компетентності буде проводитись з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації.

Закон передбачає перехід до триланкової судової системи та утворення протягом шести місяців з моменту набуття ним чинності нового Верховного Суду, у складі якого діятимуть Велика Палата, функцією якої є уніфікація судової практики та вирішення юрисдикційних спорів, та чотири касаційні суди, функцією яких є розгляд справ в касаційному порядку.

В розвиток конституційних змін в частині правосуддя Законом про судоустрій встановлено кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді. Так, на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років, володіє державною мовою та відповідає встановленим критеріям професійної компетентності, доброчесності та професійної етики.

Судді призначатимуться виключно за результатами публічного конкурсу та кваліфікаційного оцінювання як його складової. В конкурсі на посаду судді Верховного Суду матимуть право брати участь як діючі судді, так і кандидати з не менш ніж 10-річним стажем наукової роботи у сфері права або адвокатської діяльності.

Законом "Про судоустрій і статус суддів" закріплена і нова підстава для звільнення судді з посади - непідтвердження легальності джерел походження доходів та майна та запроваджено нові підходи до розподілу повноважень між органами суддівського врядування.

Як повідомляв УНІАН 2 червня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про судоустрій і статус суддів" (№4734).

За це рішення проголосував 281 народний депутат із 381, зареєстрованого у сесійній залі.