ФСБ-шні попи прикривають рясами кремлівські проекти з дестабілізації України - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", заступник голови Комітету з питань культури та духовності Віктор Єленський під час виступу у сесійній залі.

"Якщо хресна хода, про яку так багато говорять, призначена для того, щоб об'єднати країну, якщо ця хресна хода зобов'язана і покликана молитися за мир, то чому вона не звертається до кремлівських володарів і до кремлівських стін, звідки виходить загроза миру в Україні, Європі і в цілому світі?", - наголосив Єленський.

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"Якщо вона проходить за об'єднання українців, то чому вона проходить під колорадськими стрічками, які стали символом кровопролиття в Україні? Якщо це хода за мир в Україні, то чому вона проходить під портретами людожера і українофоба Миколи ІІ? Якщо це хода за об'єднання, то чому вони таврують як безблагодатних мільйони українців, які вірять в Ісуса Христа, а не в "русскій мір?", - зауважив народний депутат "Народного фронту".

Віктор Єленський також зазначив, що хресна хода московського патріархату "ніколи не сказала слова про тих, хто сьогодні катує українців-католиків, хто катує українців, що не належать до МП".

"Якщо Україна хоче бути державою, а не територією, вона повинна захистити себе в тому числі і від ФСБешних попів, в тому числі і від тих, хто прикриває під рясами кремлівські проекти", - підсумував Єленський.