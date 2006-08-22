Ющенко присвоїв двом нардепам звання генерал-майора

Один - в коаліції, інший - в опозиції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання генерал-майора двом народним депутатам. Указом Президента від 21 серпня, розміщеним на офіційному сайті глави держави, постановляється присвоїти відповідні військові звання полковнику Григорію ІЛЛЯШОВУ – відрядженому до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі (член фракції Партії регіонів) і полковнику Григорію ОМЕЛЬЧЕНКУ – відрядженому до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі (член фракції БЮТ).

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