Ющенко присвоїв двом нардепам звання генерал-майора
13:22, 22 серпня 2006Політика
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Один - в коаліції, інший - в опозиції
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання генерал-майора двом народним депутатам.
Указом Президента від 21 серпня, розміщеним на офіційному сайті глави держави, постановляється присвоїти відповідні військові звання полковнику Григорію ІЛЛЯШОВУ – відрядженому до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі (член фракції Партії регіонів) і полковнику Григорію ОМЕЛЬЧЕНКУ – відрядженому до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі (член фракції БЮТ).
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