У НФ чергові заяви Саакашвілі назвали спільними діями з популістами та "Опоблоком" задля дочасних виборів (відео)

Про це заявив під час спілкування з пресою Голова фракції Народний Фронт Максим Бурбак.

"Бачу, що коли Саакашвілі не вдалось стати прем'єр - міністром, він об'єднався з ширкою: широкою опозицією «Батьківщиною» і Опоблоком і буде робити все, щоб розхитати човна соціально-політичного життя в країні, щоб провести позачергові парламентські вибори, за якими прийдуть позачергові президентські. Агресивний популізм в Україні набрав обертів", - наголосив Бурбак.

Він наголосив, що Саакашвілі замість того, щоб піднімати і розвивати Одеську область, знову вдався до огульних звинувачень.

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"Зараз Одеська область пасе задніх і все йому хтось щось заважає. Йому заважають побудувати дорогу на Рені - нема грошей. Дали грошей, а він заявляє, що дороги нема. Йому треба перекласти відповідальність за свої поразки на когось іншого", - наголосив Бурбак.

"Нагадаю, що прем'єр Яценюк сам неодноразово звертався до правоохоронних органів перевірити державні підприємства, в тому числі і ОПЗ. Ініціював проведення на 50 топ українських державних підприємств відкриті конкурси щоб подолати корупцію. У нас створено стільки органів по боротьбі з корупцією, звертайтесь - пишіть заяви, не робіть "сенсацій" через фейсбук",- відзначив голова фракції.