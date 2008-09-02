Яценюк залишив зал парламенту на знак протесту

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив сесійну залу парламенту на знак протесту проти розгляду законопроектів, ухвалення яких може призвести до розвалу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, після голосування за проект закону щодо підвищення престижності шахтарської праці А.ЯЦЕНЮК заявив, що парламент закінчив на сьогодні розгляд економічних та соціальних законопроектів.

«Все, що тут знаходиться (йдеться про законопроекти, які сьогодні ще мають бути розглянуті в парламенті – УНІАН), - це виключно політичний пакет, який передбачає процедуру імпічменту Президента, перерозподіл повноважень, які не передбачені Конституцією, повернення до закону про Кабінет міністрів України, перерозподіл впливу на Конституційний Суд», - сказав голова ВР.

Звертаючись до народних депутатів, А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Я робив все для того, щоб утримати демократичну коаліцію, не дивлячись на те, що я є головою всієї Верховної Ради».

«Моїми руками розвалу коаліції не буде. Ви обрали першого заступника і заступника голови Верховної Ради, маєте можливість, ведіть засідання. Я таке засідання, яке розвалює демократію, вести не буду», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Після цього він залишив сесійну залу.

Вечірнє засідання продовжується. Його веде перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.