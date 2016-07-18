Представник УКРОПу Шевченко лідирує на довиборах в Івано-Франківській області
11:14, 18 липня 2016Політика
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На проміжних виборах депутата Верховної Ради, які пройшли 17 липня в окрузі № 85 в Івано-Франківській області, за результатами опрацювання 57,22% протоколів лідирує представник УКРОПу Віктор Шевченко.
ЦВК підраховує голоси на проміжних виборах в Україні / УНІАН
За даними, опублікованими на сайті ЦВК, за Шевченка проголосували 21.73% виборців (5 440 голосів).
Його найближчий суперник Сергій Насалик від БПП відстає на піввідсотка (21,2%, 5 308 голосів).
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На третьому місці на даний момент - Ольга Сікора від "Батьківщини" (13,15%, 3 294 голосів).
Як повідомляв УНІАН, Агенція новин "Фіртка" опитала на виходах з виборчих дільниць 2216 виборців на 80% дільниць. Згідно з даними екзит-полу, в окрузі №85 найбільше виборців підтримали Шевченка - 19,79%.
На другому місці з 17,25% - Сергій Насалик, представник Блоку Петра Порошенка.
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