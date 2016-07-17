Екзит-пол: на проміжних виборах на Івано-Франківщині лідирує представник УКРОПу

Агенція новин "Фіртка" опитала на виходах з виборчих дільниць 2216 виборців на 80% дільниць.

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Згідно з даними екзит-полу, в окрузі №85 найбільше виборців підтримали Шевченка - 19,79%.

На другому місці з 17,25% - Сергій Насалик, представник Блоку Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).