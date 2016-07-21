Чубаров назвав наявні в арсеналі Туреччини механізми тиску на Росію у питанні Криму

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, повернення Криму, терміни його повернення — пропорційні до ослаблення Росії.

"Тому чим більше чинників ведуть до економічного, політичного та військового ослаблення Росії, тим вища ймовірність якнайшвидшого повернення Криму. Так, розширення будь-якою країною відносин з Росією для нас є неприйнятним. Але! Як тільки ми говоримо про це, одразу виникає питання: а що ж ви, хлопці, самі торгуєте з країною, яка на вас напала", - заявив він.

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Також Чубаров розповів, що Туреччина буде робити рівно стільки, скільки буде можливо для її участі у сприянні Україні.

"Туреччина буде це робити виключно спільно з партнерами України. Припустимо, в рамках НАТО. Як і будь-яка інша держава, Туреччина в індивідуальному чи ініціативному порядку не буде робити більше для повернення Криму Україні, ніж сама Україна. Отже, тиск Туреччини на Росію буде визначатись рівнем її підтримки України", - підсумував глава Меджлісу.