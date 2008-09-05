Янукович передав Богатирьовій, що розбитий глек не склеїш

Партія регіонів не має наміру переглядати рішення про виключення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ зі своїх лав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Рішення прийнято, до нього ніхто повертатись не буде», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів щодо звинувачень одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА на адресу свого однопартійця Дмитра ТАБАЧНИКА, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що з цього приводу буде проведено внутрішньопартійну дискусію.

«Я проти того, щоб вішати ярлики на будь-яку людину», - сказав він і додав, що певною мірою Б.КОЛЕСНІКОВ правий, а певною – ні.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня політрада Партії регіонів виключила Р.БОГАТИРЬОВУ зі своїх лав. Приводом для цього рішення стала заява секретаря РНБО під час візиту до США про те, що позиція лідера партії В.ЯНУКОВИЧА про необхідність визнання Україною незалежності Південної Осетії та Абхазії є його особистою думкою, а не позицією Партії регіонів.

Сьогодні, 5 вересня, газета “Дело” цитувала деякі негативні висловлювання заступника голови Партії регіонів Б.КОЛЕСНІКОВА на адресу Д.ТАБАЧНИКА. За даними видання, Б.КОЛЕСНІКОВ поставив жорстку вимогу виключити Д.ТАБАЧНИКА з Партії регіонів. “Дело” робить висновок, що різкі висловлювання на адресу Д.ТАБАЧНИКА свідчать про конфлікт у Партії регіонів.