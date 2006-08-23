Донецька область не святкуватиме День незалежності

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир Логвиненко у зв`язку з авіакатастрофою російського літака Ту-154 відмінив торжества з нагоди Дня незалежності в Донецькій області.

Про це повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

«Я вже дав команду відмінити святкові заходи завтрашнього дня», – сказав Логвиненко.

Як повідомлялося, 22 серпня близько 14:30 російський пасажирський літак Ту-154, що летів по маршруту «Анапа-Санкт-Петербург (Росія)», упав в 40 км на північний захід від Донецька в Дзержинському районі Донецької області.

У літаку було 169 чоловік, з них 10 чоловік – члени екіпажу.

Обком з посиланням на Українські новини