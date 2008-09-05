Янукович: час відмовитись від поділів на демократів і недемократів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за співпрацю з усіма парламентськими політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, чи буде "помаранчева" коаліція формально збережена протягом наступних днів, не суть важливо, принципове значення має нова політична реальність, яка виникла внаслідок неспроможності провладних сил до об’єднання.

Як сказав лідер Партії регіонів, в інтересах суспільства використати момент і усунути перешкоди на шляху соціально-економічних і політичних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що війни між Президентом і прем’єр-міністром призвели до катастрофічних наслідків.

Він наголосив, що єдиною мотивацією, здатною знову мобілізувати сили суспільства, є об’єднання усіх політичних сил, представлених у парламенті.

«Час відмовитись від поділів на демократів і недемократів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, і додав, що за ініціативи Партії регіонів процес об`єднання вже розпочався.

За його словами, те, що комусь здається змовою антиукраїнських сил, насправді є кроком до утвердження парламентської демократії.