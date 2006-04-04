Луценко з радості відбив депутатам телеграму

Скасування недоторканності для депутатів місцевих рад міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО називає «визначною подією» і заявляє, що в зв’язку з цим направив своє вітання депутатам парламенту, які голосували за це.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам в Києві.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «це визначна подія, яку довго очікувала правоохоронна система України, адже відомо, що однією з перешкод для притягнення винних (депутатів місцевих рад – УНІАН) до відповідальності була депутатська недоторканність місцевих депутатів».

«На сьогодні ВР зробила серйозний крок, я навіть надіслав вітальну телеграму всім 296 народним депутатам, які голосували за це рішення», - повідомив також міністр.

Не зважаючи на те, що обрання міри запобіжного заходу для депутатів місцевих рівнів наразі має вирішувати суд, Ю.ЛУЦЕНКО висловив своє сподівання, що прокуратури, які минулого року за матеріалами МВС направили до відповідних рад 249 подань і отримали лише 33 згоди на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності, сьогодні зможуть «реалізувати 200 з лишнім справ, які є вивченими, розслідуваними і по яким необхідно приймати відповідне рішення».

Зокрема, додав він, по найбільшим сьогодні гучним справам почнеться робота із керівниками «Укрзалізниці», які «розікрали понад 1 млрд. грн., і з іншими діячами на кшталт пана ЩЕРБАНЯ, пана ЛАЗАРЕНКА, які користувалися або збиралися користуватися у варіанті Павла Івановича (ЛАЗАРЕНКА) депутатською недоторканністю».

У зв’язку з чим міністр внутрішніх справ переконаний, що на сьогодні всі вони будуть майже рівні перед законом.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 квітня, Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Ухваленим законом передбачається виключити п. 7 ст. 30 з Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», яка дозволяє порушити кримінальну справу проти депутата місцевої ради лише після рішення відповідної ради.