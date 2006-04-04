Луценко не жартує про загрозу життю Вітренко

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, звертаючись до лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО, просить її не сприймати як жарт його заяву про можливу загрозу її життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Хотів би, щоб не розглядали в комічному ракурсі мої заяви щодо небезпеки Наталії Михайлівні ВІТРЕНКО, якби я симпатизував чи не симпатизував її діяльності», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «На цей момент її життя дійсно, з моєї точки зору, перебуває під загрозою. Тому я на повному серйозі пропоную їй скористатися можливістю отримати державну охорону», - додав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у будь-якому разі МВС звичайно робитиме «все, щоб упередити будь-які кримінальні посягання членів організованого політичного угруповання Макса Бєшеного, які можуть бути проведені на території України».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня у вечірньому ефірі радіостанції Бі-Бі-Сі Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що готовий надати охорону лідеру Блоку «Народна опозиція» Н.ВІТРЕНКО, оскільки не виключає, що на неї може бути скоєно замах через її програш на виборах з боку осіб, які здійснювали фінансування її передвиборчої кампанії.

«Я офіційно пропоную їй охорону від МВС, бо організоване політичне угруповання, яке вона мала завести до парламенту, пролетіло, і це дуже небезпечно для її життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. У цьому контексті він також зазначив: «Не я ж винен, що вона на фініші своєї політичної кар`єри раптом очолила організоване політичне угруповання Макса БЄШЕНОГО (мається на увазі російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого МВС України оголосило у міжнародний розшук – УНІАН).