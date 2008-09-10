У БЮТ стверджують, що ведуть консультації зі всіма політсилами у ВР

Народний депутат України від фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ стверджує, що політична сила, яку він представляє, проводить консультації зі всіма політичними силами, які представлені у парламенті, щодо вирішення парламентської кризи, але проводити переговори з відновлення коаліції має намір виключно з блоком “Наша Україна – Народна самооборона” .

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Водночас, він зазначив, що, на його думку, ключовими учасниками в цих переговорах «можуть бути лише прем’єр-міністр і Президент».

«Я переконаний, що без переговорів Президента і прем’єр-міністра відновлення коаліції проблематично», - сказав він.

Водночас він зауважив, що до сплину 10-денного терміну, відведеного на утворення коаліції, визначати якісь інші позиції та обговорювати будь-які інші варіанти - є спробою завадити відновленню коаліції в тому форматі, в якому вона існувала.

Разом з тим депутат зауважив, що у випадку оголошення дострокових парламентських виборів, це буде підтвердженням, що сформована раніше коаліція не відбулася.

Він також підкреслив, що БЮТ для проведення переговорів, не висуває будь-яких попередніх умов.

У свою чергу, присутня на прес-конференції народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що натомість фракція, яку вона представляє, має певні умови, насамперед, це нова якість коаліції, повернення до коаліційної угоди, а також консолідація в питаннях зовнішньої політики.

Водночас, вона висловила переконання, що сьогодні «безумовно, відповідальність за долю коаліції лежить на наших партнерах з БЮТ».

У той же час І.ГЕРАЩЕНКО переконана, що абсолютно не можливо буде утворити нову коаліцію на базі БЮТ – Партії регіонів.

«Я думаю, що на це не підуть наші партнери, усвідомлюючи електоральні наслідки для себе як на Заході, так і на Сході», - сказала вона.