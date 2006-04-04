ВР знайшла хитрий спосіб оминути вето Президента

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції Закон України „Про внесення зміни до статті 1 Закону України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 242 народних депутатів з 373 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон забороняє на 2006-2008 роки приватизацію пакета акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства „Укрнафта”. В раніше прийнятому законі пропонувалось заборонити приватизацію до 2007 року. Але Президент пропонував відхилити Закон. Президент зазначав, що уряд не було залучено до вирішення питання щодо приватизації пакета акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства „Укрнафта”.

Закон України „Про внесення зміни до статті 1 Закону України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (надалі - Закон) був прийнятий 4 жовтня 2005 року.

Але 31 жовтня 2005 року Президент України повернув Закон до Верховної Ради із своїми пропозиціями.

Парламент 15 грудня 2005 року знову прийняв Закон. Однак 5 січня 2006 року Президент вдруге повернув Закон до Верховної Ради.

Втретє Закон було прийнято 23 лютого 2006 року. В черговий раз Президент повернув Закон із своїми пропозиціями до парламенту 17 березня 2006 року.

Крім того Верховна Рада ухвалила в новій редакції Закон України „Про внесення зміни до статті 1 Закону України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”. За проголосувало 254 народних депутати з 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон забороняє на 2006 – 2008 роки приватизацію Відкритого акціонерного товариства „Завод „Маяк” (м. Київ). Як і попередній закон Президент пропонував відхилити з тих же підстав.

Закон України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” був прийнятий Верховною Радою України 7 липня 1999 року. Цей закон визначає перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

6 жовтня 2005 року проект був прийнятий як Закон. Однак Президент застосував право вето щодо нього і повернув для повторного розгляду народними депутатами зі своїми пропозиціями.

Парламент 11 січня 2006 року знову прийняв Закон. Однак 26 січня 2006 року Президент вдруге повернув Закон до Верховної Ради.

Втретє Закон було прийнято 23 лютого 2006 року. В черговий раз Президент повернув Закон із своїми пропозиціями до парламенту 17 березня 2006 року.