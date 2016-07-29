Порошенко нагородив орденами та медалями 51 бійця спецназу

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нагороди вручені за особисту мужність та героїзм при виконанні бойових завдань в зоні АТО, високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Всього нагороджений 51 військовослужбовець ССО ЗСУ. Серед них 9 воїнів отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 20 бійців відзначено орденом «За мужність» різних ступенів та 22 воїна отримали медалі «За військову службу Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, в Україні вперше відзначається День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідний Указ президент підписав 26 липня цього року.

На думку глави держави, встановлення такого Дня сприятиме подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Батьківщини.

Раніше глава держави підписав закон щодо правового статусу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Закон визначає правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.