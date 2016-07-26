Порошенко встановив 29 липня Днем Сил спецоперацій ЗСУ

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в указі №311 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України».

Порошенко зауважив, що, враховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій у забезпеченні обороноздатності держави та героїзм особового складу, виявлений під час проведення антитерористичної операції на сході України, він прийняв рішення встановити в Україні День ССО ЗСУ, який відзначатиметься щорічно 29 липня.

Президент наголосив, що встановлення такого дня сприятиме подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Батьківщини.

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«Український спецназ не лише має свій закон, а тепер має і свій день», - сказав Порошенко.

Раніше глава держави підписав закон щодо правого статусу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Закон визначає правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.