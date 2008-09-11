Яценюк: в Україні двопартійна система не приживеться

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в Україні двопартійна система не приживеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Вінницькій області.

Спікер парламенту зазначив, що нині спостерігаються спроби ввести «заборонювальний бар’єр» у 10%. (Йдеться про законопроект народного депутата від БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА щодо підвищення прохідного виборчого бар’єру на виборах до ВР до 10% - УНІАН).

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що це є спробою створення в Україні «біпартійної системи» і запровадження «авторитарної демократії».

Голова ВР наголосив, що українське суспільство не сприйме такої системи, «в Україні біпартійна система не приживеться».

За його словами, підходи щодо підвищення «заборонювального бар’єру» до 10% не відповідають європейським принципам. Він додав, що прохідний бар’єр не може перевищувати 5%, додавши, що ця європейський стандарт.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ С.ТЕРЬОХІН вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо прохідного бар`єру). Цим законопроектом передбачається підвищити прохідний бар`єр на виборах до ВР до 10%. С.ТЕРЬОХІН зазначив, що у фракції БЮТ «на цю тему триває позитивна дискусія».

Разом з тим лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція не має наміру порушувати питання щодо підвищення прохідного бар`єру для політичних сил на парламентських виборах. За його словами, пропозиція деяких членів БЮТ щодо підвищення прохідного бар`єру є лише емоціями.