Ющенко візьме участь у відкритті "Будинку митрополита"

та огляне колекцію Людовика XIV

12 вересня о 18.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з нагоди відкриття «Будинку митрополита» в Національному заповіднику «Софія Київська». Як повідомляє прес-служба глави держави, крім оновленої пам`ятки культурної спадщини, у Святій Софії глава держави відвідає виставку скульптур з колекції Людовика XIV (Лувр, Франція).

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