Гриценко: Україні слід відкликати заявку на отримання ПДЧ

Україні слід у нинішній ситуації відкликати заявку на отримання Плану дій з набуття членства в НАТО. Таку думку під час робочої поїздки до Харкова висловив голова парламентського комітету з національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. Натомість екс-міністр оборони пропонує більше уваги, зокрема у співпраці з НАТО, приділити «замороженим» регіональним конфліктам, повідомляє "Німецька хвиля".

Імовірність збереження коаліції у Верховній Раді Анатолій Гриценко оцінює як мізерну. За умов внутрішньої кризи, на думку політика, зменшуються й можливості української влади консолідовано обстоювати вступ до НАТО. Тож Анатолій Гриценко пропонує: «Я зараз би відкликав заявку на план дій щодо набуття Україною членства в НАТО і запропонував би змінити порядок денний зустрічі „Україна — НАТО“ в грудні. Краще розглянути питання регіональної безпеки, які нині актуальні після того, що сталося на Кавказі», - переконаний політик. Таких осередків напруженості, за словами Гриценка, чимало, і вони загрожують спалахами «за ефектом доміно». Попри необхідність відкласти питання про План дій з набуття членства в НАТО, екс-міністр оборони переконаний, що у майбутньому Україні слід стати членом Альянсу.