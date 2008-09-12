Ющенко став на місце Апостола Павла (фоторепортаж)

Президент України Віктор Ющенко учора відвідав ”Великий антикварний салон 2008”. Серед експонатів виставки - народні дерев`яні скульптури з власної колекції Президента.

(Святих апостолів Петра і Павла Православна Церква називає Первоверховними. Цим почесним найменуванням вони відзначені, бо особливо потрудилися в поширенні Христового вчення серед язичницьких народів і показали найвищі зразки відданості і любові до Ісуса Христа і його справи на землі).

На "Антикварному салоні" представлені живопис та скульптура представників зіркової Паризької школи (твори Амадео Модільяні, Пабло Пікассо, Костянтина Бранкузі, Жака Ліпшиця, Альберто Джакометті, Марка Шагала, Мане-Каца, а також відомих вихідців з України – Олександра Архипенка, Ханни Орлової, Олександри Екстер, Миколи Глущенка; православні ікони XVI-XVIII століття), народна дерев’яна скульптура (з колекцій Віктора Ющенка, Ігоря Воронова, Олександра Фельдмана, Юрія Цвенгроша, Сергія Тарути, Олександра Прогнімака, Леоніда Комського, Петра Гончара, Олега Пінчука, Павла Гудимова та ін.).

Виставка триватиме в Українському Домі до 14 вересня.

Фото Миколи Палітри, Кузьми Федченка/УНІАН