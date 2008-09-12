Тимошенко з Януковичем зроблять все, як того вимагає Кремль?

"Наша України" не створювала і не збирається створювати коаліцію з Партією Регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові голова партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, БЮТ і Партія Регіонів фактично вже створили нову коаліцію. “Думаю, що ми не довго чекатимемо на її юридичну легалізацію з наступною зміною уряду, залученням міністрів з Партії Регіонів до Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО і переписуванням Конституції на двох”, – сказав В.КИРИЛЕНКО, додавши, що "Наша Україна" готова до переходу в опозицію.

Також він зазначив, що в разі позачергових виборів партія готова брати в них участь.

З приводу змін до законодавства, які може запропонувати коаліція у новому форматі, голова НСНУ заявив: "Як може діяти коаліція, коли одна з її сторін заявляє, як це зробила Юлія ТИМОШЕНКО, що за два тижні вона презентує нову Конституцію. Ми підозрюємо, що це буде Конституція із знищенням всієї вертикалі Президентства і Україну поділять на дві частини: в одній пануватиме одна політична сила, в іншій - інша. Решта політичних сил не будуть представлені в парламенті, оскільки буде підвищено прохідний бар’єр, і з обговорення будуть вилучені питання Голодомору, НАТО, Чорноморського флоту - як цього вимагає Кремль".