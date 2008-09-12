Ющенко каже, що Росія будує в Криму щось незрозуміле

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні існує небезпека для державного кордону України.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню «Die Welt».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи знаходяться сьогодні кордони держави під загрозою, В.ЮЩЕНКО сказав: «Питання справедливе. Небезпека існує».

Водночас Президент зауважив, що Україна не ставиться занадто легковажно до державної незалежності, за яку заплатила високу ціну. “У ХХ столітті ми шість разів проголошували нашу незалежність і п‘ять разів втрачали її. Ми пережили Голодомор 30-х років - гуманітарну катастрофу з мільйонами померлих. Ми пережили Другу світову війну”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, непроста ситуація склалася у Криму. “Ми проводимо обережну політику, посилюючи щомісяця нашу участь там. Проблеми регіону є давнішими, ніж наша незалежність”, - зазначив він. В.ЮЩЕНКО також звернув увагу на проблеми дислокації Чорноморського флоту Росії на півострові. “Присутність російського флоту тягне за собою подальші наслідки: що буде далі з нерухомістю, її орендою, навігацією, радіочастотами. Не береться до уваги те, що на нашій території зводяться будівлі, призначення яких є незрозумілим. Я не скажу, що це - цілеспрямована політика Росії, але там панує певний безлад”, - сказав глава держави.