У світі падають ціни на зернові

Міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК заявляє, що в світі спостерігається стійка тенденція зі зниження ціни на всі види зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з проблемних питань закупівлі зерна врожаю 2008 року повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

«За останні місяці по всіх видах зерна - від 15 до 20%», - уточнив він.

За його словами, це обумовлено постійним підвищенням прогнозних показників із виробництва зерна в світі.

На сьогоднішній день, за його словами, оціночне виробництво по пшениці становить 671 млн. тонн, або на 60 млн. тонн (10%) більше, ніж минулого року, по ячменю - майже 150 млн. тонн (10%).

«Тому рішення уряду, які прийняті, й ті механізми, які задіяні, забезпечують ситуацію, коли на ринку України, порівняно з іншими країнами, підтримується і, я впевнений, підтримуватиметься порівняно стабільна ситуація на ринку зерна», - сказав Ю.МЕЛЬНИК, підкресливши, що цьому сприяє й експорт.

Він зазначив, що на сьогоднішній день експортовано 4,9 млн. тонн зерна, зокрема пшениці – 2,3 млн. тонн.

Проблемою номер один Ю.МЕЛЬНИК назвав великі пропозиції на ринку фуражного зерна.

«Його (зерна) більше на 9,5 млн. тонн. Із них фуражної пшениці – більше на 6,3 млн. тонн, ячменю – на 3,3 млн. тонн. Тому проблема номер один - це ціни на фуражне зерно», - підкреслив міністр.

Водночас, як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи в Черкаській області, закликав аграріїв не поспішати з продажем зерна нинішнього врожаю.

При цьому він сказав, що в світі, навпаки, спостерігається підвищення цін на зерно через рекордно низькі запаси. Він звернув увагу, що український уряд допустив багато помилок, застосувавши адміністративні методи на ринку зерна. Через це, за словами глави держави, Україна втратила 2,5 млрд. доларів, оскільки практично до травня існувала заборона на експорт зерна.