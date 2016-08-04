Прокуратура викликає на допит "голову Верховного суду ДНР"

Як йдеться у її повідомленні, слідчий відділ слідчого управління прокуратури Донецької області розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 КК України (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) стосовно громадянина Російської Федерації Едуарда Якубовського, який працює на терористів «ДНР».

Прокуратурою встановлено, що уродженець Москви та громадянин Росії Якубовський 1959 року народження у вересні 2014 року, після захоплення Донецька членами незаконної терористичної організації «ДНР», розуміючи протиправний характер своїх дій, обійняв посаду так званого «голови Верховного суду ДНР».

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Через те, що поплічник терористів знаходиться на тимчасово окупованій бойовиками території, прокуратурою Донецької області було прийняте рішення про проведення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

На даний час йому заочно оголошено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено у розшук.

Прокуратура Донеччини офіційно викликає Якубовського на допит 8 серпня для вручення йому повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного, вручення обвинувального акту та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.