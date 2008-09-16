Тимошенко готується до дострокових виборів?

Юлія Тимошенко оголосила мобілізацію своїх депутатів у підготовці до дострокових виборів.

Як повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела, про це ішлося на закритому засіданні фракції БЮТ у понеділок ввечері.

"Юлія Володимирівна наказала депутатам їхати в округи, розгортати пропагандистську діяльність навіть попри те, що цей парламентський тиждень – сесійний. А штаби у нас і так розгорнуті", - сказав один із нардепів.

За його словами, Тимошенко назвала украй низькою вірогідність створення коаліції БЮТ з НУНС і Блоком Литвина.

"Вона сказала, що шанси на це – 10%. А решта 90%, як випливало із контексту – це дострокові вибори. Тема коаліції з Партією регіонів на зустрічі з фракцією особливо навіть не порушувалася", - зазначив співрозмовник.

Джерела також вказують на причину зміни настроїв Тимошенко від коаліції з Партії регіонів на користь дострокових виборів.

"Сталося те, що і очікувалося. Партія регіонів виявилася неготовою голосувати уже підготовлений весь пакет законопроектів переходу до парламентської республіки. Схоже, що Янукович поки не зміг переламати Ахметова", - сказав співрозмовник УП.