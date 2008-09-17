Литвин вважає, що Яценюку вигідніше було піти вчора

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає політично правильним кроком відмову Арсенія ЯЦЕНЮКА від посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це заява на перспективу. Він зробив заяву на участь у майбутніх політичних кампаніях. Я думаю, що політично він поступив дуже правильно», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, таким чином, не буде жодних підстав звинувачувати А.ЯЦЕНЮКА у тому, що він тримається за крісло голови ВР.

При цьому, наголосив В.ЛИТВИН, А.ЯЦЕНЮК виконуватиме обов’язки спікера до того часу, поки не буде сформована нова коаліція.

«А.ЯЦЕНЮК зробив вивірений крок. Якби він це зробив вчора, то ефект був би ще більшим», - вважає В.ЛИТВИН.

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