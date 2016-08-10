Ярош про заяву ФСБ щодо "підготовки Україною теракту": це нагадує початок Другої світової війни

Про це на своїй сторінці у Facebook написав позафракційний народний депутат Дмитро Ярош.

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"Імперське ФСБ звинуватило українське ГУР у підготовці масштабних терактів в окупованому Криму...Ця заява нагадує початок Другої світової війни і "захоплення поляками" радіостанції у місті Гляйвіц", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ заявила про затримання "співробітника української розвідки", який нібито готував теракти в окупованому Криму.

Нагадаємо, що свого часу приводом для нападу нацистської Німеччини на Польщу, з якого почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року, став Гляйвицький інцидент, або операція "Консерви" — провокація, проведена СС у місті Гляйвіц (нині Глівіце). Готуючись до атаки, ЗМІ Третього Рейху почали пропагандистську кампанію. Повідомлялося про нібито гоніння на етнічних німців у Польщі й провокації польських націоналістів у межуючих з Німеччиною районах. Також передбачалося інсценувати напад поляків на території Німеччини. його повинні були виконати спецслужби Третього Рейху.

Ключовою частиною тут була операція "Консерви". Вона мала стити формальним приводом для нападу на Польщу. "ССівці" у польській формі повинні були напасти на радіостанцію в Гляйвіце і передати в ефір антинімецьку відозву польською мовою, а також напасти на лісництво і на митний пункт на польсько-німецькому кордоні.

Покидаючи місце диверсій, есесівці повинні були залишити на місці трупи в польській формі. Ними повинні були стати в'язні концтаборів, убиті шляхом смертельної ін'єкції. Трупи повинні були доставити на місце провокації, де випустити в них по кілька кулі, щоб створити ілюзію бою.