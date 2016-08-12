Українські депутати закликали світову спільноту вплинути на Росію для уникнення нової хвилі агресії

«Шановні колеги-парламентарії, ми змушені привертати увагу світової спільноти до надзвичайно загрозливої ситуації, яка складається, у зв’язку із продовженням політичної лінії керівництва Російської Федерації, спрямованої на свідому ескалацію військової агресії проти України», – йдеться у зверненні, переданому УНІАН.

У парламенті наголосили на тому, що російська сторона не представила жодної доказової бази, назвавши дії РФ «підступною провокацією».

«Більше того - російські спецслужби вкотре вчинили злочин, викравши українця з території України, з метою фабрикування проти нього «доказів злочину», –зазначили автори заяви.

За їхніми словами, усі кроки Кремля свідчать про те, що російське керівництво не відмовилося від планів подальшої військової агресії проти України.

«Російське керівництво шукає привід для виходу з перемовин у форматі «нормандської четвірки» та руйнації мінського процесу. Оскільки Україна такого приводу не дає, агресор вимушений створювати його сам», –підкреслили депутати.

«Сьогодні держава-окупант шукає шляхи для перекладення на Україну та її міжнародних партнерів відповідальності за свої деструктивні дії, а також створює штучні передумови для подальшого загострення військового протистояння», – додали у ВР.

Депутати підкреслили, що «дії російського керівництва несуть пряму загрозу не лише для України, але й для Європи і усього світу».

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».

За словами президента РФ Володимира Путіна, останні події в Криму є підставою відмовитися від зустрічі в «нормандському форматі» у Китаї.

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

11 серпня президент України доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.