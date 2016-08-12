ЄС закликає РФ та Україну утриматися від подальшої ескалації навколо Криму
В Європейському Союзі закликають Росію та Україну утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації ситуації навколо Криму, та вирішити кризу мирним шляхом.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав речник Європейської комісії Александр Полак у п'ятницю в Брюсселі.
«ЄС закликає всі сторони утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації. Ми закликаємо до мирного врегулювання кризи, у тому числі, на сході України, де всі учасники, в тому числі Росія, повинні повною мірою брати участь у реалізації Мінських домовленостей", - заявив речник.
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За словами Полака, в ЄС відомо про звинувачення з боку російської влади про «нібито події в Криму, як і про заяви української влади, в яких заперечується будь-яка причетність до таких подій, і подібні заяви засуджуються найрішучішим чином».
«Важливо також відзначити, що Росія не надала конкретних доказів, які б підтримували ці звинувачення, також немає незалежного підтвердження цим звинуваченням», - наголосив Полак.
Він знову вказав на те, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні «не має доступу до півострова».
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«ЄС засуджує та не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією. Європейський Союз продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України», - наголосив речник Єврокомісії.