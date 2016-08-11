У Криму відбулась збройна сутичка між російськими військовими і прикордонною службою ФСБ РФ – розвідка

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Валерій Кондратюк на нараді президента України Петра Порошенка з керівниками силових відомств та МЗС, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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"Так, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Валерій Кондратюк повідомив, що, за наявною інформацією, відбулась збройна сутичка з використанням стрілецької зброї між військовослужбовцями ЗС РФ та прикордонною службою Федеральної служб безпеки РФ", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко повідомив, що за останню добу з боку Армянська на материковій Україні зафіксовано чотири безпілотних літальних апарати РФ.