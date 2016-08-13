Матіос відкинув одну з версій вбивства адвоката російського ГРУшника Грабовського

Про це йшлося у сюжеті в ефірі "5 каналу".

За словами Матіоса, мотивом вбивства адвоката, який захищав у суді інтереси російського військовослужбовця ГРУ Генштабу РФ Олександра Александрова, не була його професійна діяльність.

"Підозрювані у вбивстві дали свідчення про мотиви злочину, підтвердивши їх, у тому числі шляхом надання можливості огляду тих відеофайлів тортур і допиту адвоката Грабовського, які ми не можемо, згідно із законом, надати для оприлюднення", – прокоментував Матіос.

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Також заступник генпрокурора нагадав, що спочатку трьома головними версіями було вбивство адвоката з метою наживи, помста за нетрадиційну орієнтацію Грабовського і професійна діяльність адвоката.

Як повідомлялося 25 березня, адвокат російського ГРУшника Олександра Александрова Юрій Грабовський був застрелений в колишньому колгоспному саду за 27 км від м. Жашків на Черкащині.