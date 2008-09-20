Лавров: вступ України до НАТО спричинить глибоку кризу

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ упевнений, що вступ України до НАТО спричинить глибоку кризу в російсько-українських відносинах.

Про це йдеться в статті С.ЛАВРОВА «Про кавказьку кризу і українську політику Росії», оприлюдненій у тижневику «2000».

«Вимушений з жалем констатувати, що російсько-українські відносини переживають складний період. Їх нинішній стан викликає у нашої країни цілком виправдану стурбованість», - сказав С.ЛАВРОВ.

На його думку, кроки, що здійснюються офіційним Києвом останнім часом, не можуть не сприйматися в Москві як спрямовані фактично на системний злам комплексу наших міждержавних відносин, як цілеспрямована спроба відмовитися від тих принципів, на яких вони грунтуються.

С.ЛАВРОВ зазначив, що саме в такому контексті Росією сприймається позиція «тих в українському керівництві, хто взяв курс на форсований вступ до НАТО - без урахування думки власного народу і стурбованості, що висловлюється російською стороною».

«Скажу прямо, вступ України до НАТО спричинить глибоку кризу в російсько-українських відносинах. Ця криза найнегативнішим чином позначиться і на загальноєвропейській безпеці. Отже вибір, і вибір стратегічний має зробити і Захід. Думаю, що нав`язувати Україні роль буфера між Європою і Росією – значить, принижувати значення самої України», - сказав міністр.

Він переконаний, що набагато конструктивніше було б всім разом вибудовувати відносини з навколишнім світом, тим більше що Росія і Україна є невід`ємною частиною Європи, європейської культури, політики і економіки.

Він сказав, що в Росії були просто приголомшені реакцією України «у зв`язку з агресією Грузії» проти Південної Осетії. «Для наших країн і народів завжди було природно стояти на стороні правди і справедливості. А тут не було ні того, ні іншого. Суцільна геополітика, покликана приховати головне питання - про те, чия агресія і за чиєї підтримки запустила всі наступні події», - сказав він.

С.ЛАВРОВ зазначає, що офіційний Київ навіть “не висловив жалю у зв`язку із загибеллю мирних жителів і російських миротворців». «При цьому відомо, що українське керівництво своїми поставками важкого наступального озброєння грузинській армії несе свою частку відповідальності за трагедію, що сталася в цьому регіоні. Загинули сотні людей, в більшості своїй - мирні жителі. І в чому взагалі міг полягати сенс озброєння режиму, якщо як гарматне м`ясо використовувалися резервісти, а армія швидко втікала під приводом того, що «США не підтримали», а «Захід кинув»?», - сказав російський міністр.

«Але якби «США підтримали», а «Захід не кинув», тоді був би повномасштабний військовий конфлікт за участю всієї Європи на боці агресора? Невже це безумство відповідало б чиїмсь інтересам в Євроатлантиці? Такий самий ефект був би і в тому разі, якби Тбілісі розв`язав агресію, перебуваючи у лавах НАТО», - додав він.