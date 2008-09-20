Ющенко бере участь в засіданні Політради НСНУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь в засіданні Політради партії “Народний Союз Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави прибув на засідання Політради вже після його початку.

Очікується, що під час засідання Політради буде обговорюватися питання щодо політичних процесів в Україні, зокрема, щодо розпаду коаліції, а також питання про подальше перебування міністрів від «Нашої України» в складі уряду.