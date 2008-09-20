Лавров про "якийсь геноцид" і дискримінацію російської мови

Москва стурбована утиском прав російськомовних громадян України.

Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА «Про кавказьку кризу і українську політику Росії», опублікованій в тижневику «2000».

«Серйозну стурбованість викликають дії України щодо дискримінації і фактичного витіснення з усіх сфер життя російської мови, утиску тим самим прав мільйонів російськомовних громадян України», - говориться в статті.

С.ЛАВРОВ зазначив, що РФ не може погодитися і з псевдоісторичним трактуванням Києвом подій, пов`язаних з голодом 30-х років у СРСР – «як якогось «геноциду українського народу», що просто є образливим щодо пам`яті мільйонів жертв голоду інших національностей».

«Чи допустимо займатися етнічним чищенням історії? А як можна миритися в Європі з героїзацією військових злочинців, які співробітничали з нацистами в роки Другої світової війни? З жалем можна констатувати зростання русофобських, а також антисемітських настроїв серед націоналістично налаштованих організацій України», - зазначив С.ЛАВРОВ.