Ющенко вважає, що міністри від НСНУ повинні й далі працювати в уряді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що міністри від «Нашої України» не повинні залишати свої посади в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в перерві засідання Політради «Народного Союзу Наша Україна».

«Ми виходимо з того, що уряд повинен працювати в тому складі, який зараз є. Я маю на увазі в частині «Нашої України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, йдеться про те, щоб забезпечувати життя нації, народу, держави, робити функції, які має виконувати уряд, незважаючи на обставини, що сталися в коаліції.