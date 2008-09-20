Ющенко не перешкоджатиме переговорам БЮТ з Регіонами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що як глава держави не перешкоджатиме проведенню консультацій щодо створення нового формату коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в перерві засідання Політради «Народного Союзу Наша Україна».

«Я гарантую, що ніякі процеси - чи силові, чи недемократичні - не будуть застосовані, щоб спонукати когось до тих чи інших дій», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні в Україні є демократична влада і демократичний Президент.

«Ми забезпечимо демократичний діалог. Якщо він буде використаний групою політичних сил для створення коаліції БЮТ, КПУ, Партії регіонів, значить, це також відповідь. Якщо в рамках політичних сил така відповідь не буде знайдена, тоді ми далі йдемо так, як передбачає Конституція», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він закликав в жодному разі не робити з цього трагедії.