Події 2 вересня мають згуртувати членів Нашої України

«Наша Україна» не отримувала від БЮТ жодної пропозиції щодо створення нового складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам в перерві засідання Політради «Народного Союзу Наша Україна».

«Переговори не ведуться», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що у понеділок декілька робочих груп від «Нашої України» проведуть переговори з усіма політичними силам щодо формування нового складу коаліції.

За словами Президента, на сьогодні існує думка, що «Наша Україна» «вибачить це плюндрування демократії, яке почалося 2 вересня». При цьому глава держави наголосив, що сьогодні під час засідання Політради він закликав членів «Нашої України» «триматись на принципах без торгів» і чітко засвідчити, що “це є наші цінності, які ми здавати не будемо».

В.ЮЩЕНКО переконаний, що події, які відбулися 2 вересня, мають згуртувати членів «Нашої України» і привести їх до єдиного політичного проекту, який буде називатися «Наша Україна».

«З цим політичним проектом ми повинні провести переговорну кампанію, треба говорити про вибори – виборчу кампанію. Ми говоримо зараз про відтворення єдиного проекту «Наша Україна», лідером якого є Президент України», - сказав він.

Як повідомлялося, 2 вересня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.