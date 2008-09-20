НСНУ запропонує партнерам з НУ-НС створити єдину партію

Партія «Народний Союз Наша Україна» має намір наприкінці жовтня провести з’їзд своєї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член НСНУ, віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

За його словами, одне з питань, яке буде обговорюватися на з’їзді, це створення єдиної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

За його словами, «Наша Україна» звернеться з пропозицією щодо об’єднання в єдину політичну силу до всіх своїх партнерів по блоку та інших демократичних сил.

«Якщо ні, то це означатиме, що ці політичні сили приймають рішення самостійно розвиватися і брати участь у виборах», - сказав І.ВАСЮНИК.