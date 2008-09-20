Політрада НУ затвердила принципи нової коаліції

Партія “Народний Союз – Наша Україна” затвердив програмні принципи діяльності нової парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по закінченні політради повідомив лідер цієї політичної сили В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Зокрема, за його словами, ці принципи складаються з трьох розділів. Перший стосується захисту державного суверенітету. Зокрема, йдеться про засудження дій Російської Федерації проти Грузії, визнання необхідності визначення юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту РФ в Севастополі, вироблення надійної системи дотримання національного законодавства України, забезпечення державної незалежності України шляхом входження до системи колективної безпеки НАТО.

Другий розділ стосується захисту демократії. Цей розділ передбачає відмову від внесення системних змін до Конституції протягом поточного скликання ВР та забезпечення повноцінного розвитку людини шляхом здійснення суттєвих реформ.

Третій розділ щодо захисту європейського вибору полягає у визнанні курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію як пріоритету у зовнішній політиці України.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що під час політради було прийнято рішення звернутися до інших національних демократичних сил «об’єднатися навколо інституту Президента та навколо партії «Наша Україна», щоб дати відсіч будь-яким зазіхання антиукраїнських сил».

«Патріотичні сили повинні згуртуватися, провести об’єднавчий з’їзд і зробити все, щоб об’єднатися в потужній національно-демократичній партії», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, мова не йде про створення нової політичної партії, а про об’єднавчий процес на базі партії «Наша Україна».

В.КИРИЛЕНКО висловив сподівання, що таке рішення буде прийнято іншими політичними силами до 25 жовтня. Він пояснив це тим, що саме в цей день відбудеться з’їзд «Нашої України», який може стати саме об’єднавчим з’їздом.

В.КИРИЛЕНКО також підтвердив інформацію про те, що «Наша Україна» не збирається відкликати своїх міністрів зі складу уряду і вони будуть працювати в Кабміні до формування нового складу цього органу.